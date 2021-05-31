Ночная прохлада, дожди с грозами: какая погода будет в Волгограде и области 1 июня

В Волгоградской области уже не первый день гремят грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже завтра наступит лето. Правда, погода в Волгоградской области уже во всю летняя. Солнце жарит со страшной силой не первую неделю. Однако в ближайшие сутки будет менее жарко. Особенно в ночные часы. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦСГМ, в регионе 1 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер в Волгограде и по области будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

По Волгоградской области температура воздуха в ночные часы составит +12...+17º. А местами при прояснении ожидается всего +7 градусов. В первый день лета будет +19...+24º, местами до +29º. В Волгограде ночью столбики термометров будут показывать +15...+17º. В дневные часы воздух прогреется не больше +24...+26°.

1 июня в отдельных северо-западных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. А в большинстве северо-западных и центральных районах - высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.