Парагрипп, риновирус, аденовирус, ковид: чем переболели волгоградцы весной

Сегодня волгоградский Роспотребнадзор отчитался об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в мае 2021 года: люди стали болеть реже в 2,6 раза по сравнению с зимой. Связано это с наступлением тепла, более частыми прогулками и сезонными продуктами. Специалисты отметили, что ни одного случая гриппа в регионе не зарегистрировано, а вот чаще всего волгоградцы обращались из-з парагриппа, риновируса, аденовируса, Covid-19.

Волгоградцам рекомендуют повышать иммунитет. Тем более, летом будет много полезных фруктов и овощей.

- Употребляйте в пищу сезонные продукты: ягоды, фрукты, овощи, зелень, бобовые, орехи. Пейте больше жидкости. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Лучше носить одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Это поможет избежать перегрева, а еще быстрее обнаружить опасных насекомых на природе.