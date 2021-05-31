Волгоградцы поддержали акцию «СубботникFest» от партии «Новые Люди»

Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые Люди» запустила в Волгограде череду экологических акций СубботникFest, которые пройдут в разных районах города и к которым сможет присоединиться любой желающий. Сторонники партии вместе с горожанами выбирают самые проблемные уголки города, больше всего нуждающиеся в уходе, и устраивают праздник чистоты.

Кстати, «СубботникFest» не первая эко-акция «Новых Людей». В конце апреля эко-десант партии «Новые Люди» высадил 2000 саженцев черешчатого дуба в Волго-Ахтубинской пойме. Территория, где будут расти деревья, находится под охраной. Можно быть уверенными – деревьям будет обеспечен должный уход.

Первые субботники на проблемных территориях уже прошли в Центральном и Тракторозаводском районах. Даже в центре не пришлось долго искать место, где навести порядок. Бизнес-центр Волгоград-сити, с которого открывается прекрасный вид на город, сам оказался с тыла окружен мусором и засохшими сорняками.

Фото: партия "Новые люди"

- Ликвидировать проблему мы вышли небольшой командой и быстро поняли, что работы там хватит не на один день. Но мы точно знаем, что все получится, потому что у нас уже появились желающие пополнить ряды участников СубботникFestа. Жители, которые наблюдали за нашей работой, пообещали, что обязательно присоединятся к нам в следующий раз, а кое-кто не стал ждать и засучил рукава тут же, - рассказала лидер общественного движения Новые Люди в Центральном районе Волгограда Валерия Сибгатулина.

В Тракторозаводском районе субботник прошел недалеко от Дворца культуры и техники в поселке Нижний Тракторный. Мусор из зеленой зоны выносили мешками. Жители подсказали, что неплохо бы сделать опиловку деревьев и заняться расчисткой спортплощадки. Все такие идеи «Новые Люди» берут на заметку и включают в карту будущих эко-акций. Их планируют сделать регулярными и проводить во всех районах города.

- Первые субботники показали, насколько волгоградцы любят свой город и хотят, видеть его чистым и благоустроенным. Мы не хотим рассуждать, кто виноват в городских проблемах. Мы хотим их решать, исходя из наших возможностей. Для этого нужны совсем небольшие усилия, ведь каждый из нас в ответе за облик Волгограда. В эти дни мы вместе с горожанами показали, что чистота и красота города в наших руках, - говорит сторонник партии «Новые Люди» Анастасия Васильева.

От всех, кто готов присоединиться к нашим субботникам, кто знает, где такие акции нужны в первую очередь, «Новые Люди» ждут сообщений соцсетях: Вконтакте, Инстаграм