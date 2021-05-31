Обогнал Петергоф: музей-заповедник «Сталинградская битва» стал одним из самых посещаемых в стране

Музей-заповедник "Сталинградская битва" в прошлом году посетило меньше человек, чем в 2019-м Фото: Екатерина СИМОХИНА

Один из самых популярных в стране музеев находится в Волгограде. Среди наиболее посещаемых оказался музей-заповедник «Сталинградская битва». Комплекс в 2020 году занял второе место в России по числу посетителей. Рейтинг составило издание «The Art Newspaper Russia». Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике, в прошлом году его посетили 1 734 018 человек. При этом комплекс из-за ограничительных мер по коронавирусу был закрыт в течение 76 дней. Поэтому посещаемость была ниже на 36%, чем в 2019 году.

Всего в исследовании приняли участие 87 выставочных комплексов по всей России. Лидером стал музей-заповедник «Казанский Кремль». В прошлом году его посетили 1,8 миллиона человек. А из-за коронавируса он не работал 72 дня. Строчкой ниже «Сталинградской битвы» - на третьей - расположился музей-заповедник «Петергоф». Он простаивал закрытым из-за локдауна в течение 133 дней. Комплекс потерял 73% посетителей по сравнению с 2019 годом. В пандемийный год музей-заповедник в Санкт-Петербурге принял 1,5 миллиона человек.