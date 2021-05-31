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Происшествия31 мая 2021 9:53

Под Волгоградом 23-летний мотоциклист разбился насмерть

Молодой человек не справился с управлением транспорта
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мотоциклист умер на месте аварии.

Мотоциклист умер на месте аварии.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла накануне, 30 мая, в Нехаевском районе Волгоградской области: в результате аварии погиб 23-летний мотоциклист. Известно, что около полуночи молодой человек ехал на «ИЖ Юпитер-5» по поселку Роднички со стороны улицы Молодежной в стороны Победы. У дома №13 потерял управление над транспортом.

- Водитель допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что за минувшие сутки на областных магистралях произошло четыре аварии с серьезными последствиями: четыре человека попали в больницы.

ДТП