Школьница отравилась самогоном в Волгоградской области

Школьница напилась самогона и попала в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области школьница от души отметила окончание экзаменов самогоном, да так, что оказалась в больнице. В Урюпинскую ЦРБ 15-летняя выпускница девятого класса поступила с алкогольной интоксикацией организма, будучи не в состоянии объяснить, что с ней произошло. Девочку-подростка поместили в детское отделение. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, по этому случаю полицейские проводят проверку.

Как уже выяснили полицейские, школьница напилась самогона на пляже озера Подпесочное, где она с друзьями отмечала окончание государственных экзаменов. Выпила слишком много. Ранее девятиклассница в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на учете в ПДН она не состоит. Семья у девочки хоть и не полная, но вполне благополучная.