1 июня в Волгограде и области запретят продавать алкоголь и пиво

Такие объявления в магазинах вывешивают за несколько дней. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во вторник, 1 июня 2021 года, жителей Волгограда и области ждет еще один день без спиртного. Согласно «сухому» закону, запретят продавать алкоголь и пиво в День защиты детей во всех магазинах и прочих точках розничных продаж. В этот день купить пиво, коньяк и прочие алкогольные напитки можно будет только в заведения общественного питания – кафе, ресторанах, барах. Но супермаркеты в накладе не останутся. Уже несколько дней на входе в магазин во многих местах висят объявления о грядущем дне без спиртного с просьбой заранее позаботиться о приобретении таковых.

Напомним, запрет на продажу спиртного в Волгоградской области действует во все «детские» праздники – 1 сентября (День знаний), 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодежи) и на последний звонок в школах. В эти дни алкоголь не продают в течение суток на всей территории региона. Соответствующий закон депутаты приняли в марте 2019 года.