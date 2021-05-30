Ливни и грозы: какая погода будет в Волгограде и области 31 мая

В последний день мая небо прохудится на всей территории области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградцы давно привыкли к погодным качелям – то прохлада, то буря, то изнуряющий зной. Согласно прогнозу синоптиков Волгоградского ЦГМС, погода в начале недели в Волгограде и области будет умеренно жаркой, а ночи - прохладными. В понедельник, 31 мая 2021 в отдельных районах области ожидаются дожди, местами – ливни и грозы. Так что зонтик будет кстати.

В последний день мая по всей территории Волгограда и области пройдут кратковременные дожди. В ночь с воскресенья на понедельник небо прохудится во всех уголках региона, днем дождь прольется лишь местами, а вот вечером 31 мая 2021 местами пройдут ливни и грозы. Сопровождать грозовой фронт будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ночью 31 мая в Волгограде будет прохладно – от 16 до 18 градусов тепла, по области разброс температур будет чуть больше, в отдельных районах похолодает до +10 градусов. Днем в Волгограде воздух прогреется до 27 градусов, по северу области будет свежо – от 19 до 24 градусов, а ближе югу - жарко - до 30 градусов. При этом в регионе сохраняется высокая, а в отдельных районах - чрезвычайная пожароопасность.