Праймериз в Волгоградской области проходит без нарушений

Необычную картину могли наблюдать горожане, которые 30 мая пришли на праймериз в один из лицеев Волгограда. Из подъехавшего к участку автомобиля вышел секретарь реготделения партии «Единая Россия», сенатор Сергей Горняков, а затем из салона появились губернатор Андрей Бочаров и мэр Виталий Лихачев. Первые лица города и области приехали не голосовать (они это сделали еще в ходе электронного этапа), а устроили инспекцию. Нарушений на участках не нашли. На 13 часов явка на внутрипартийный праймериз составила более 49 тысяч человек.

- Процедура голосования проводится без нарушений. Организаторы и избиратели соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, - заявил по итогам инспекции Горняков.

До 20.00 в Волгоградской области работают 297 счетных участков, следят за ходом праймериз 822 наблюдателя. По данным регионального штаба, предварительное голосование проходит в штатном режиме.

О нарушениях волгоградцы могут сообщить на «горячую линию» по телефону 8(8442)23-33-36.