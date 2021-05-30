Московскую трассу в Волгоградской области защитят слоями износа

Слои износа улучшат качество сцепления колес с проезжей частью. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

К июлю на московской трассе защитят слоями износа более 50 километров федеральной автодороги, в том числе 5 километров в Волгоградской области. Обновят покрытие на участке Р-22 «Каспий» с 669 по 674 км в Новониколаевском районе неподалеку от хутора Алексиковский. Как сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, это позволит улучшить качество дороги и срок службы покрытия.

- Способ позволит улучшить качество сцепления колес с проезжей частью, что положительно скажется на безопасности движения, а также увеличит срок службы верхних слоев дорожной одежды, обеспечит водонепроницаемость и износостойкость, - отмечают дорожники.

Сначала рабочие устранят дефекты дорожного полотна, загерметизируют трещины и швы, уложат выравнивающий слой. После нанесут на асфальт битумоминеральную смесь по технологии «Сларри Сил». Когда спецраствор полностью высохнет, он образует твердую и прочную структуру. В финале на участке трассы нанесут термопластиковую разметку. Завершить все работы планируют к середине июля.

Движение транспорта в местах проведения работ будут ограничивать. Дорожники просят автомобилистов обращать внимание на временные знаки и разметку.