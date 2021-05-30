В Волгограде 31 мая свет отключат в пяти районах

Более сотни домов и детская поликлиника останутся без света в Волгограде в понедельник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ежедневно волгоградцы должны следить за графиком отключений электричества, чтобы неработающие телевизоры, холодильники и другие электроприборы не стали неожиданным сюрпризом. В начале новой недели, 31 мая, 5 районов Волгограда останутся без света с утра до вечера. Обесточат ряд многоквартирных и частных домов, а также детскую поликлинику из-за плановых ремонтных работ. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в понедельник электричество будет отсутствовать в Дзержинском, Советском, Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 света не будет только в четырех домах, которые находятся на улице Полоненко, 18, 20, на улице Ангарская, 57а и на улице Полины Осипенко, 2.

Большой список отключений в Советском районе. С 9.00 до 17.00 без света останутся несколько десятков домов на улице Джамбула Джабаева: №21/103, 44/3, 44/8а, 44/10, 44/11, 44/24-44/29, 44/317, 44/327, 28/42, 28/44, 441, 44/9, 44/9а, 44/47, 44/94, 44/324, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232, 27-63, 1-21, 5а, 18, 44/16, 25а, 65. Также с утра до вечера будут обесточены жители адресов: улица Полухина, 50, 52, 58, 123, 120; улица Павленко, 2-20, 1-19, 22-40, 21-41; улица Зевина, 124, 126; улица Коганова, 53а, 55-69, 48а, 48б, 58-70, 96-126, 96а, 96б, 121-127; улица Фучика Юлиуса, 4-22, 2а, 1-21; улица Дворжака Антонина, 2-20, 3-21; улица Райниса Яниса, 2-22, 1-21, 11а; улица Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б; улица Генерала Гурьева, 1-5, 11а, 20-30; улица Габышева, 89-119, 76-124, 84а, 84б; улица Габышева, 49, 51; улица Дубинина, 11-27, 2-20, 33-57, 28-48; улица Коганова, 58-70; улица Пчелина, 3-27, 2-28, 31-59, 32-60; улица Ващенко, 23а; улица Савицкого, 25; улица Вешенская, 2-30, 2а, 12а, 24а, 30а, 3-11, 15-33, 29а, 11а, 19а; улица Морозовская, 3-33, 13а, 29а, 10-26, 14а, 16а, 22/1; улица Суровикинская, 9а.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улице Изобильной в трех домах - №12, 14, 14а.

В Кировском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся жители улицы Воронкова, 78, 80, 82, 82а; улицы Писемского, 89, 91, 93; переулка Успенского, 18. Также весь день не будет электричества в детской поликлинике №9 на улице Воронкова, 78а.

В Краснооктябрьском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 волгоградцы, проживающие по адресам: улица Архитектурная, 2; улица Адмиралтейская, 1, 4, 6; улица Антипова, 1-7, 2-12; улица Воссоединения, 2, 6, 20, 22; улица Автономная, 1, 2, 2-28, 3-19, 19а, 21, 23, 25а, 25, 27; улица Гвардейская, 68, 70, 70а, 72-96, 75-85, 85а, 87-103; улица Менделеева, 109-137; улица Античная, 1-15, 2-12, 12а, 14-20; улица Архитектурная, 1, 3, 3/2, 5-23, 23а, 25, 27, 4-28. Также в этот же временной промежуток будут обесточены дома в СНТ 40 лет Октября №107, 139/1, 139/2, 139/4, 139г, 139/31, 139/13, 139/14, 139/15, 139/20, 139/21, 139/23, 139/27, 139/29, 139/32.