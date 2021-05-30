В Волгоградской области рядом с Эльтоном утонул подросток

Место трагедии в Палласовском районе. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Накануне вечером, 29 мая, трагедия случилась в Палласовском районе Волгоградской области. В одном из водоемов рядом с поселком Эльтон утонул 14-летний мальчик. Следователи проводят проверку. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, подросток вместе с 15-летним другом и 4-летним братом пошли на местный источник с водоемом. Пока самый старший в компании школьник оставался на суше, двое братьев решили поплавать.

В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой. К нему на помощь бросился друг. Но спасти своими силами не смог. Дети позвали родителей и других взрослых. Но мальчика под водой также найти никому не удалась. Погибшего обнаружили спустя несколько часов во время поисковой операции сотрудники МЧС.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение. В Следственном управлении СКР по региону напоминают, что большинство несчастных случаев с детьми происходят тогда, когда они остаются без присмотра взрослых. Особую угрозу представляют водные объекты, когда наступил теплый период времени.