Два пешехода попали под колеса машин в Волгоградской области

Два пешехода пострадали в ДТП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу два человека пострадали под колесами автомобилей за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области. Одно ДТП с участием пешехода произошло на улице Ленина в Краснослободске, второе – на саратовской трассе. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, получили травмы и оказались на больничной койке 41-летний мужчина и 76-летняя пенсионерка.

ДТП в городе Краснослободске случилось в минувшую субботу вскоре после полудня. 45-летний водитель за рулем BMW наехал на 76-летнюю женщину-пешехода на улице Ленина. Ближе к шести часам вечера еще одно ДТП произошло в Камышинском районе на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». Двигавшийся в сторону Саратова «ВАЗ- 21144» под управлением 20-летнего водителя наехал на 41-летнего пешехода, который решил перебежать дорогу прямо перед приближающимся автомобилем вне пешеходного перехода.