«Папин Олимпос» на ParkSeason Fest: Классно, когда у тебя Бузова на разогреве

Для Давида на сцене развесили бумажки "Давид, не матерись". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Группу «Папин Олимпос» на ParkSeason Fest в Волгограде очень ждали: ребята свои, местные, им и самим очень приятно выступать перед своими друзьями, бывшими одноклассниками, родственниками. Но публика сегодня собралась очень разная, и многие «Папин Олимпос» слушали впервые: кто-то пришел на Бузову, кто-то привел детей на Даню Милохина. «Классно, когда у тебя Бузова на разогреве», - признались ребята.

Еще недавно они закончили школу, да и группа молодая – образована только в 2018 году. На днях они расстались с одной из участниц группы – Лизой, и теперь стали бойзбендом. Но удивили они поклонников не только этим.

- Удивим сегодня поклонников тем, что у нас на концерте будет полностью отсутствовать нецензурная лексика, и они могут попросту не понять, о чем речь, - рассказал "КП-Волгоград" солист Давид Сайфуллоев. - Мы никогда не заменяем слова, поэтому просто сегодня не будет этих слов. У нас на сцене будет расклеено много листочков со словами «Давид, не матерись». Это не просто, ведь я не люблю себя сдерживать. Я не могу сказать, что я через каждое слово матерюсь, но если я хочу передать какую-то эмоцию, то не могу без этого.