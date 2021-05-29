Дожди, грозы и +31: в последнее воскресенье мая в Волгограде будет парная на улице

Последнее воскресенье этой весны будет уж очень сильно похоже на лето: на улице обещают настоящую париловку. Как прогнозируют синоптики Волгоградской ЦГМС, вечером 29 мая 2021 года и днем 30 мая стоит ждать дождей, а в некоторых уголках Волгоградской области и грозу. В воскресенье дожди будут идти повсеместно, и это учитывая, что температура воздуха днем поднимется до +31. Участникам волгоградского марафона и велосипедистам, которые присоединятся к большому весеннему велопробегу, придется выжимать майки.

Зонт вряд ли поможет: как сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра – до 16-21 метров в секунду. Пожарные напоминают, что на территории региона действует особый противопожарный режим, и в такую жаркую и ветреную погоду остановить огонь очень сложно. Не разжигайте костры и не бросайте окурки.