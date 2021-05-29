В Волгограде изменили место и время проведения большого велопарада

Велосипедисты поедут вдоль Волги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Завтра, 30 мая 2021 года сотни волгоградских велосипедистов должны были выехать на большой весенний велопарад. По традиции владельцы двухколесного транспорта хотели проследовать от Царицынской оперы и до площади Советской, охватив три района Волгограда: Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский. Но за день до этого появились сообщения об отмене мероприятия: мэрия Волгограда заявила, что велопарад не согласован с ГИБДД, и без сопровождения патрульного автомобиля его проводить нельзя. Это опасно для участников.

Однако организаторам все же удалось согласовать мероприятие. Правда, в другом месте.

- Нам пришлось изменить место проведения велопарада, - рассказал «КП-Волгоград» один из его организаторов, велоактивист Михаил Соломонов. – Дело в том, что все силы ГИБДД задействованы на волгоградском марафоне, и они не смогли бы обеспечить безопасность еще и на нашем велопробеге. Нам разрешили стартовать в 15.00 с нижней парковки стадиона «Волгоград Арена». Колонна проедет по Нулевой продольной до музея «Россия. Моя история», где у нас пройдет небольшое мероприятие.

По времени велопарад сдвинулся на час, но все остальное остается в силе: ждут ярких и нарядных участников. И всех, кто хочет поддержать развитие велоинфрасткруктуры и доступной среды в Волгограде. В велопробеге примут участие люди с инвалидностью, потому что безопасные и комфортные дороги нужны всем, говорят организаторы.