Митя Венгеров написал песню для ParkSeason Fest в самолете Москва – Волгоград

Несмотря на жару, Митя оделся во все черное. Фото: Эдуард Пальгунов

Финалист проекта «Голос» Дмитрий Венгеров за месяц уже второй раз выступает в родном городе. Митя из Волгограда, здесь окончил университет, и только в последние годы перебрался в столицу. Там больше возможностей для того, чтобы творческому человеку проявить себя. Но волгоградскую жару еще помнит. «Немного жарковато, но это приятная волгоградская жара. Любимая», - сказал Дмитрий перед тем, как выйти на сцену. И рассказал, что на фестивале ParkSeason, который проходит 29 мая 2021 года в Волгограде, впервые исполнит 4 новых песни.

Поклонники Дмитрия Венгерова услышали 4 новых песни. Фото: Эдуард Пальгунов

- В родном городе и стены помогают, много знакомых людей увидел в толпе, - говорит Венгеров, пока зрители еще собираются у сцены. ЦПКиО помню, когда тут еще старый стадион стоял. Поэтому радуюсь всем изменениям, происходящим в городе.

Тем, кому жарко, Венгеров посоветол пить больше воды и надеть кепочку на голову. Сам же вышел на сцену под раскаленное солнце без головного убора. Как и обещал, устроил четыре премьеры. А во время исполнения последней песни даже подглядывал в бумажку.

- «В самолете песню дописывал специально для этого фестиваля», - признался Дима.