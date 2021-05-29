Очереди под раскаленным солнцем: в Волгограде открылся ParkSeason Fest

Первые зрители уже собрались. Фото: Эдуард Пальгунов

В 13.00 29 мая в Волгограде в ЦПКиО открылся вход на самый крупный музыкальный фестиваль этой весны ParkSeason Fest. Волгоградцам пообещали привезти самых популярных у поколения тик-тока артистов: Ольгу Бузову, Даню Милохина, Клаву Коку и других поп-исполнителей. И даже несмотря на то, что в расписании их выступление стоит через несколько часов, подростки приехали к открытию входных групп и сразу побежали занимать места в первом ряду у сцены - чтобы быть поближе к своим кумирам. Молодёжь не испугала сильная жара - в тени под +30.

Молодёжь ждёт выступления Мити Венгерова. Фото: Эдуард Пальгунов

Но тень в центральном парке культуры и отдыха найти непросто: в последние годы здесь вырубили большую часть деревьев. Новые посадили, но давать тень они будут нескоро. Поэтому пока приходится проводить время в окружении больших площадей асфальта. На площадке фестиваля есть, где купить напитки и перекусить, а также есть чем занять себя в ожидании любимого исполнителя - работает много аттракционов и фотозон. Первым на сцену в 14.20 выйдет волгоградец Митя Венгеров. В 16.30 на площадке ожидают Бузову.