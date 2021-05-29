Полиция задержала двух волгоградцев за попытку вскрыть банкомат

Преступники ждут, когда им выберут меру пресечения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Это происшествие случилось еще в начале мая, но задержать преступников удалось только сегодня. 6 мая 2021 года в Кировском районе Волгограда двое мужчин подожгли бакнкомат в отделении банка. Правда, кроме как испортить имущество, больше ничего не успели: охрана примчалась быстрее. Преступники успели убежать. И, несмотря на то, что камеры отчетливо засняли весь процесс, распознать людей на видео было сложно: они были в камуфляжных костюмах, в капюшонах, масках, закрывающих все лицо, и перчатках.

Чтобы вскрыть банкомат, они притащили с собой целый арсенал оборудования. Вскрыв дверь в тамбур, где в отделении банка стояли терминалы, один из преступников притащил к банкомату два огромных провода. После того, как мужчина выбежал на улицу, из отделения повалил дым. Банкомат загорелся, как и планировали неизвестные. Но дальше им пришлось пуститься в бега.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники отделения полиции №7 провели расследование и установили личности взломщиков банкомата. Их уже задержали. Одному из подозреваемых 40 лет, другому всего 27, но оба уже успели отсидеть и выйти на свободу.

Украсть деньги у волгоградцев не получилось, но ответить за преступление все равно придется. На них уже завели дело по статье «Покушение на кражу». Суд в ближайшее время выберет им меру пресечения. На допросе один из них заявил, что поджег банкомат с целью испортить имущество, но подробнее он будет разговаривать только в присутствии адвоката.