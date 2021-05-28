Из-за велопарада и марафона в Волгограде 30 мая перекроют дороги

На время спортивных мероприятий дороги будут перекрывать. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье, 30 мая 2021, в Волгограде пройдут два масштабных события: традиционный велопарад и большой Волгоградский марафон. Для обеспечения безопасности участников движение транспорта в местах их проведения ограничат. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, перекрывать дорогу по маршруту велопарада будут в границах трех районов Волгограда с 16 до 17 часов 30 мая по мере прохождения колонны. А с вечера 28 мая до вечера 30 мая на время подготовки и проведения марафона перекроют Нулевую продольную и прилегающие к рокадной дороге улицы.

По давней традиции участники майского велопарада в Волгограда проедут около 10 километров по Первой продольной от Царицынской оперы (пр. Ленина, 97) в Краснооктябрьском районе до площади Советской в Ворошиловском. Перекроют проспект Ленина во время движения колонны в южном направлении с 16 до 17 часов 30 мая 2021 года. Также патрульные машины по мере продвижения колонны будут ограничивать въезд на перекрестки, прилегающие к Первой продольной.

На время «Волгоградского марафона» дороги в центре перекроют с 21 часа 28 мая до 18 часов 30 мая 2021 года. Все это время будет ограничено движение транспорта на Нулевой продольной в границах улиц Калинина и Краснознаменской, и на улице Краснознаменской от улицы Советской до набережной. С 21 часа 29 мая до 18 часов 30 мая 2021 года пешеходный режим будет действовать на всей рокадной дороге и в нижней части примыкающих к ней улиц.