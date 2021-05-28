36-летняя волжанка умерла от коронавируса

Каждый в Волгоградской области по 7 - 8 человек умирают непосредственно от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 28 мая в Волгоградской области за сутки вновь подтвердили 8 летальных исходов от коронавируса – для региона это максимальная цифра этой весны да и всей пандемии. Среди умерших в основном пенсионеры-сердечники, но попала в печальный список и 36-летняя женщина из Волжского. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, коронавирус унес жизни пятерых мужчин и трех женщин, четверо из них - жители Волгограда, трое умерших из Волжского и одна - из Среднеахтубинского района области.

- 36-летняя жительница Волжского за медицинской помощью обратилась спустя 4 дня после того, как почувствовала первые признаки недомогания. Ее госпитализировали в ГБУЗ «ВОИБ № 2», был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Также у пациентки имелись хронические вирусные заболевания, - рассказали в оперштабе.

В основном же умирают волгоградцы в возрасте с заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Такая история болезни у жителей Волгограда: 83-летней женщины, 66-летнего и 87-летнего мужчин, а 82-летней жительницы Среднеахтубинского района. У остальных пополнивших статистику летальных исходов на сегодня были проблемы с сердцем, в их числе 71-летний мужчина из Волгограда, 58-летний и 83-летний мужчины из Волжского.