Хотела свадьбу: под Волгоградом аферистка оформила на двух пенсионеров большие кредиты

Полицейские Палласовского района расследовали уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обокравшей двух пенсионеров на полмиллиона рублей ради свадьбы. Аферистке грозит до 6 лет тюрьмы. Следователи выяснили, что первой жертвой мошенницы стала бабушка ее мужа. 60-летней женщине требовался уход, в том числе походы в магазин. Она отдала молодой девушке свой телефон. Та установила «Мобильный банк», оформила кредитов на 360 тысяч рублей, перевела на свой счет и была такова.

Вторым потерпевшим стал пожилой знакомый, лишившийся по этой же схеме порядка 170 тысяч. Пенсионеры обратились в полицию, когда поняли, что задолжали банкам деньги, которых и не видели.

- Женщина пояснила, что решилась на незаконные деяния, чтобы раздать накопившиеся долги и устроить свадебное торжество, которое они с мужем откладывали несколько лет по причине отсутствия денежных средств. Совершая преступления, она надеялась, что родственники и знакомые не станут сообщать в полицию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.