Грозы, ветер, возможны дожди: погода в Волгограде и области на 29 мая

В последнюю субботу весны, 29 мая, погода в Волгограде и области обещает быть теплой, но облачной. В некоторых районах прольют небольшие дожди, ожидаются грозы и ветер, но в целом температура порадует тех, кто собирается выехать на природу или дачу: как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на региональный ЦГМС, воздух прогреется до +26...+31º днем, ночью будет +13...+18º. В Волгограде максимальная температура днем +27...+29°, ночью +16...+18º.

- Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северных направлений 6-11 м/с, местами при грозах порывы до 18 м/с, - рассказали синоптики.

В южной части региона – Палласовском районе – высокий риск возникновения пожаров. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности. Отметим, в области действует особый противопожарный режим.