В Волгограде дали тюремный срок бухгалтеру «Метроэлектротранса», укравшей 1,8 миллиона рублей

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении бывшего бухгалтера «Метроэлектротранса». Ее признали виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Женщина украла у муниципального унитарного предприятия свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.

С 2017 по 2019 годы бухгалтер вносила в документы недостоверные сведения. Так она увеличивала зарплату и сумму отпускных себе, а также некоторым сотрудникам «Метроэлектротранс». Затем женщина просила коллег вернуть якобы начисленные по ошибке деньги.

- Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгограда. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду, - отметили в региональной прокуратуре.

Вину женщина признала полностью. Она даже частично возместила ущерб – 55 тысяч рублей из 1,8 миллиона. Суд приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывшего бухгалтера взяли под стражу в зале суда. Решение в силу не вступило и его можно обжаловать.

Также суд удовлетворил иск МУП «Метроэлектротранс» о взыскании с осужденной ущерба, который она причинила, на сумму более 1 миллиона 750 тысяч рублей.