Две школьницы из Волгоградской области отравились таблетками

Жизни девушек ничто не угрожает. Фото: Юлия Данильченко

Несколько дней назад в одном из населенных пунктов Волгоградской области две девушки попали в больницу с отравлением. По предварительной информации, причиной интоксикации стали таблетки, купленные в аптеке. Несовершеннолетние выпили препараты ради баловства, но не подумали о последствиях.

Выяснилось, что подростки – воспитанницы социально-реабилитационного центра, состоят на учете. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

- Пациентки продолжают лечение в центре острых отравлений 25-й больницы, состояние удовлетворительное, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.