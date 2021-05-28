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Происшествия28 мая 2021 12:36

Под Волгоградом заключенный напал на сотрудника ФСИН с лезвием

Мужчине дали 6 лет колонии особого режима
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Фроловский городской суд вынес приговор 36-летнему рецидивисту за нападение на сотрудника ФСИН с лезвием: мужчине дали еще 6 лет 2 месяца колонии строго режима к основному сроку. Инцидент произошел в июле 2020 года. Заключенного за нарушения отправили в штрафной изолятор. Каким-то образом у него оказалось лезвие, которое он спрятал.

- Он извлек изо рта лезвие с целью нанесения себе порезов. Один из сотрудников попытался пресечь попытку членовредительства. Однако мужчина напал на сотрудника исправительного учреждения и порезал ему правое предплечье, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на массу свидетелей, вину свою преступник не признал. Приговор не вступил в силу.

Криминал