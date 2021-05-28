В Волгограде в салоне машины нашли тела 16-летней девушки и ее 31-летнего знакомого

. Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 27 мая рабочие торговой базы в Дзержинском районе Волгограда в припаркованной машине нашли тела 31-летнего водителя и 16-летней девушки. О трагедии сообщили в правоохранительные органы. Известно, что несколько дней назад погибшие приехали из области в город-герой за продуктами. Об этом следователям рассказали родственники.

- По предварительным данным, автомобиль принадлежит мужчине. При осмотре машины обнаружены денежные средства, банковские карты и иные документы пострадавших, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что умершие мужчина и девушка – не родственники. Причины и смерти пока неясны, но телесных повреждений нет. Тела отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства трагедии.