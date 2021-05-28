В Волгограде молодой автомобилист сбил пенсионера-велосипедиста: пожилой мужчина в больнице

В Волгограде не приходит ни дня без пострадавших в ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде под колесами автомобиля оказался пожилой велосипедист. ДТП случилось накануне, 27 мая, в 11.00 в Ворошиловском районе. По улице Рабоче-Крестьянской в сторону Иркутской за рулем «Лады Гранта» 21-летний парень. Напротив дома №41 по Рабоче-Крестьянской он сбил 78-летнего пенсионера на велосипеде. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пострадавшего увезли в больницу.

В Советском районе Волгограда в четверг во внутридворовой территории сбили 91-летнюю женщину. На проезжей части у дома №7 на улице 35-й Гвардейской на нее наехал 58-летний водитель, который управлял «Toyota Corolla». Водитель который сдавал задним ходом. Пожилую женщину госпитализировали.