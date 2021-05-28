Дорожник, укравший щебень при строительстве обхода Волгограда, идет под суд

34-летний мужчина из Ставропольского края ответит за продажу 230 тонн шлакового щебня, который использовался при строительстве объездной дороги Волгограда. Известно, что подозреваемый работал мастером субподрядной организации. Пользуясь своим положением, он предложил частному лицу купить строительный материал, который ему не принадлежал.

- Злоумышленник ввел в заблуждение лиц, управляющих грузовым автотранспортом, убедив их, что от руководства строительного участка поступило соответствующее указание, и стал направлять водителей самосвалов по адресу покупателя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За несколько дней вывезли две сотни тонн. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей. Исчезновение материала заметил начальник, который и обратился в полицию. Возбудили уголовное дело по статье "Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". Следователи Светлоярского района собрали достаточно доказательств вины мужчины, дело передали в суд.