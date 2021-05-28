В Волжском на месяц перекроют улицу Маркса

Из-за ремонта дороги общественный транспорт Волжского изменит схемы движения Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волжском на целый месяц перекроют дорогу по улице Марка. Движение будет ограничено с 1 по 30 июня. Однако автомобилисты не смогут проезжать не по всей улице Маркса, а только на участке от Камской до Ленинградской. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, там будут вестись ремонтные работы.На улицах Камской и Ленинградской перекрывать движение не планируют.

Из-за ограничения движения на участке дороги изменится схема движения у общественного транспорта. Автобусы маршрутов №2, 3, 4, 15 и 51 от площади Свердлова до площади Строителей будут ходить по проспекту Ленина. Маршрутка №11 в течение июня будет курсировать по улицам Коммунистической, Горького, Логинова, а далее по привычному маршруту.

Напомним, что в Волжском с пятницы, 28 мая, и до середины июля будут перекрывать проезд на проспекте Ленина из-за ремонта на небольшом участке.