В Волгограде 28 мая электричество отключат в трех районах

В двух районах света не будет весь день, в одном - до обеда Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде ежедневно происходят отключения электроэнергии. 28 мая в городе частично останутся без света 3 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в пятницу останутся без электричества Красноармейский, Кировский и Краснооктябрьский районы. Связано это с плановыми ремонтными и профилактическими работами.

В Красноармейском районе электричество будет отсутствовать 28 мая с 9.00 до 17.00 на адресах: улица Вучетича, 5; улица Бахтурова, 1, 3; улица Голубева, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16; улица Ломакина, 2.

В Кировском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители частного сектора по адресам: улица Краснолиманская, 1-11, 4; улица Пилотская, 1-11, 2а-14; улица Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; переулок Пилотский, 2, 7, 8, 12; переулок Добролюбова, 7-9, 8-12, 90-104а д.113-131; улица Терновая, 53-111, 92-100; улица Сивашская, 1-17, 2-18; улица Радищева, 10-16, 11, 13-25, 18-28; переулок Никитина, 1-7; улица Первоуральская, 7-19, 14-16; переулок Дубовский, 5-7; переулок Сухореченский, 7-15, 10-24; улица Серафимовича, 10-26, 21-27; улица Гастелло, 26-30; улица Астраханская, 87-111, 96-118.

В Краснооктябрьском районе без света оставят только два дома на улице Поддубного №5 и №7. Двухэтажки останутся обесточенными с 9.00 до 14.00.