В Волгоградской области 90 мужчин ушли в отпуск по уходу за ребенком

Папы тоже уходят в отпуск по уходу за детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области сидят с детьми дома и получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 12,5 тысячи человек. Это не только мамы малышей, но и папы. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном отделении ФСС России, сегодня находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет 90 мужчин, при этом 18 из них решили посвятить себя детям в этом году.

В первом квартале 2021 года более 5,1 тысячи волгоградцев получали пособие на первого ребенка и 7,3 тысячи - на второго, третьего и последующих детей. В среднем сумма выплаты составляет 9615 рублей – это на 9 процентов больше, чем в предыдущем году. А в сумме фонд выплатил родителям 317,5 миллиона рублей. И хотя размеры пособия подросли, общая сумма выплат стала меньше.

- Несмотря на ежегодное увеличение среднего размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, расходы на выплату данного пособия сокращаются. Это обусловлено снижением количества получателей, в том числе в результате падения рождаемости в регионе, - отметил управляющий Волгоградским отделением ФСС Павел Гладких.