Под Волгоградом экс-полицейский избил мужчину и угрожал пистолетом

Сегодня суд Камышина приговорил бывшего сотрудника угрозыска к 4 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Инцидент, за который экс-полицейского привлекли к ответственности, случился в июле 2020 года. Страж порядка выехал в село Дворянское после сообщения о драке между местным жителем и рабочим.

-При отсутствии законных оснований майор полиции нанес несколько ударов по голове рабочего. После того, как потерпевший упал, фигурант уголовного дела направил на мужчину личный травматический пистолет, угрожая его применением, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что в расследовании уголовного дела участвовали сотрудники УФСБ и СУ СК по Волгоградской области. Полицейский так и не признал свою вину.

Приговор не вступил в законную силу.