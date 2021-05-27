В Волгограде взлетели цены на лук и морковь

Больше всего изменились цены на сезонные овощи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцев уже давно не удивляют скачки цен на продукты. Прошедшая неделя не стала исключением: стоимость части продуктовой корзины подросла, части – снизилась. Особенно отличились сезонные овощи. А рекордсменом стал обычный репчатый лук, который за последнюю неделю подорожал почти на 10% и теперь стоит более 31 рубля за килограмм. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата, замыкают тройку лидеров по росту цен морковка, которая подорожала на 7,3 процента, и белокочанная капуста – плюс 2,4 процента.

Тем временем, продолжают потихоньку дешеветь помидоры и огурцы. За последнюю неделю томаты сбросили более 2% от стоимости, цена за килограмм составляет около 131 рубля. Огурцы подешевели более, чем на 10 процентов и теперь обходятся волгоградцам в среднем 112 рублей за кило. Заметно изменилась и стоимость сосисок и сарделек – минус 2,2%. Даже такая мелочь в этом случае заметна - килограмм колбасных изделий обходится около 316 рублей. Изменение цен на остальные продукты на третьей неделе мая 2021 года колеблется в пределах одного – двух процентов.