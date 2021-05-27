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Происшествия27 мая 2021 14:41

В Волгограде девочке оторвало палец качелями

ЧП произошло на детской площадке во дворе дома на Тулака
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребенку защемило палец качелями.

Ребенку защемило палец качелями.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧП произошло накануне на детской площадке в Советском районе Волгограда. Днем 26 мая 11-летняя девочка каталась на качелях во дворе дома на улице Тулака, 40 и защемила в их механизме средний палец правой руки. Хлынула кровь, школьницу отвезли в больницу №7. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в итоге ребенок остался без пальца.

Это далеко не первый случай в Волгограде, когда дети получают травмы на площадке. Иногда причиной становится беспечность, иногда - опасные горки и качели, часть которых стоит еще с советских времен.

- По факту получения травм проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ЧП