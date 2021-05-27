Волгоградцы хотят, чтобы их дети жили в Лондоне или Лос-Анджелесе

Волгоградцы не видят перспективы в родном городе для своих детей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда не хотят, чтобы их дети после получения высшего образования оставались в городе. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные исследования, волгоградцы реже остальных жителей городов-миллионников хотят, чтобы их дети оставались на малой родине после получения профессии. Такого мнения придерживаются только 28% волгоградских родителей. По этому показателю Волгоград занял 16-е, последнее место рейтинга.

Также в аутсайдерах находятся Уфа и Омск. А в лидерах – Москва, Санкт-Петербург и Казань. Жители этих городов хотели бы, чтобы их дети лучше не переезжали. Зато 38% волгоградцев придерживаются мнения, что после вуза их сыновьям или дочерям лучше сменить город проживания. Чаще всего жители Волгограда желают, чтобы их дети переехали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также в английский Лондон и американский Лос-Анджелес.

Отметим, что в исследовании приняли участие 7500 родителей несовершеннолетних детей из городов-миллионников.