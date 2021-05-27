На юге Волгограда отремонтировали проезд в поселке Водники

В Волгограде продолжают ремонтировать проблемные дороги. Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца 2021 года в Волгограде приведут в порядок 40 улиц. Среди них – проезд в поселке Водники в Красноармейском районе города-героя. Местные жители давно жаловались на ямы. Без капитального ремонта поверхность проезжей части на улице Минской разрушилась, стала опасной для автомобилистов. Но проблему уже решил: подрядчик МБУ «Северное» сняли старый слой и заменили его на новый, качественный.

- На объекте в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновлено свыше 3500 квадратных метров проезжей части. Были уложены два слоя асфальтобетона – выравнивающий и финишный, обладающий повышенными характеристиками за счет минеральных добавок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

За качеством работ тщательно следили специалисты «Комдорстроя». Гарантия – 4 года. Отметим, что из запланированного дорожники уже восстановили улицы Дежнева, Дружбы народов, Тельмана, Кузнецкую, переулки Ногина и Канатчиков.