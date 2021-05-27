Волгоградский губернатор на саммите «Русская сталь» заявил о завышенных аппетитах металлургов

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области собрались представители порядка 30 металлургических компаний России и других стран мира. На площадке Волжского трубного завода стартовал саммит «Русская сталь: стратегия роста». В его работе принимают участие и руководители Минпромторга. Во время саммита металлурги обсудят вопросы стальной отрасли, трубной промышленности, способы развития отрасли. К участникам форума обратился губернатор Андрей Бочаров. Он затронул тему цен на сталь.

- Вопрос, который нас не может не волновать, - стоимость металлов в принципе. Пользуясь случаем, я хочу спросить руководителей компаний, тех кто будет выступать в том числе: когда аппетиты металлургов будут соизмеримы нашим возможностям? Когда остановится серьезный рост цен на продукцию? – задал вопросы перед докладом глава области.

Во время саммита его участники надеются наметить планы для решения вопроса ценообразования на сталь.

- Очень многих сегодня волнует этот вопрос. Говорить, что это все из-за мировых цен, не получится. И я очень хочу, чтобы сегодняшняя площадка послужила для выработки предложений и соответствующих решений, - отметил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России, президент Ассоциации «Русская Сталь» Виктор Евтухов.

Металлургия является основой экспорта для Волгоградской области, сообщили "КП-Волгоград" в администрации региона. Например, в прошлом году производители черных металлов и изделий из них поставили за рубеж продукции на 744 миллиона долларов. Экспорт стальных труб, канатов и тросов, а также различных конструкций из черных металлов увеличился на 21% и составил 548,8 миллиона долларов США. В 2020 году волгоградская металлургическая продукция была востребована в Болгарии, Узбекистане, США, Турции, Румынии, Казахстане, Индии, Алжире, Туркмении и Германии.