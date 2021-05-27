Под Волгоградом двое мужчин пытались обманом получить лицензию на оружие

Двое мужчин 25 и 45 лет из Клетского района Волгоградской области пытались обманом получить лицензию на приобретение охотничьего ружья. Выяснилось это в тот момент, когда приятели пришли в подразделение Росгвардии с поддельными документами. Согласно им, оба прошли специальные курсы по подготовке в одной из организаций Астраханской области. Но после проверки оказалось – документы фальшивые.

- В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье УК РФ «Подделка документов». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до одного года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области