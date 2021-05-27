Волгоградца оштрафовали на 15 тысяч за нарушение масочного режима

Масочный режим в Волгоградской области никто не отменял Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нежелание носить маску угрожает не только заболеванием коронавирусом, но и немалым штрафом. Некоторые волгоградцы расслабились и считают, что масочный режим соблюдать в транспорте или общественных местах не надо. Однако за этим продолжают следить. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в здании бизнес-центра «Премьер Билдинг» в центре города. И там нашли одного нарушителя – мужчина был без маски для лица, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Гражданин нарушил требования постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», - добавили в ведомстве.

Волгоградца привлекли к административной ответственности. Центральный районный суд наказал мужчину штрафом в размере 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, за последние сутки в Волгоградской области было выявлено 42 нарушения ограничительных мер по коронавирусу как среди жителей, так и предпринимателей. Размер штрафов составляет от одной до 30 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч - для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч - для предпринимателей без образования юридического лица, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей - для юрлиц.