Волгоградский облздрав обязали обеспечить ребенка с редким заболеванием лекарством за 30 миллионов

Маме ребенка-инвалида пришлось через суд добиваться лекарственного обеспечения для сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет здравоохранения Волгоградской области обязали обеспечить 12-летнего мальчика из Волжского жизненно необходимым лекарством. У ребенка редкое генетическое заболевание. Ему был назначен препарат «Спинраза» (Нусинерсен), который в год обходится в 30 миллионов рублей. Однако лекарство мальчик не получал. Его мама обратилась в прокуратуру, которая провела проверку по вопросу нарушения прав на бесплатное лекарственное обеспечение. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Чтобы ребенок-инвалид обеспечивался дорогостоящим препаратом, пришлось обращаться в суд. Иск направила прокуратура Волжского. Он был удовлетворен Советским районным судом Волгограда. Облздрав должен обеспечить мальчика необходимым лекарством.

- В настоящее время согласно медицинским показаниям для ребенка закуплено лекарство, мальчик проходит соответствующее лечение, - отметили в прокуратуре.