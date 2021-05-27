27 мая в трех районах Волгограда не будет света

Сегодня, 27 мая, сразу в трех районах Волгограда отключат электричество. Это касается части домов в Ворошиловском, Центральном и Тракторозаводском районах. Во время обесточивания энергетики проводят ремонтные и профилактические работы, позволяющие исключить неполадки и сбои в системе. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», часть потребителей отключили с утра, в других домах света не будет после обеда.

В Тракторозаводском районе с 8:00 нет света по проспекту Ленина № 179, 189, 193, 195, 195а, на улице Загорская №13а, 13, 15. С 12:00 на улицах Серова № 47-51, 46-52, Кварцевая № 31-39, 34-38, Кастерина №21, Апатитовая № 31-41, переулку Гидростроевский № 4. Восстановят электроснабжение в 17:00.

В Центральном электроэнергию отключили с 9:00 на улице Советской № 32, 34, 34а, Пражской № 1, Чуйкова № 49.

В Ворошиловском света не будет с 9:00 по адресам: улицы Молодежная №1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 41, 35, 37, 39, 33, Приовражная № 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, Центральная № 43а, Автозаводская № 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 50, 51а, Ейская №29-37, 41-49, 42-52, Белоглинская №100, 100а,102-116, Пинская №1, 1а, 4-18, переулок Тупиковый № 6, 7, 8, СНТ Микояновское.

С 13:00 в Ворошиловском отключат электроэнергию по улицам Благодатная № 2-22, 32-38, 41-45, 44, 47-53, Светлоградская №2-22, 1-21, 49-57, 25-45, 15, Привольная № 2-26, Сердобская №3, 2-32, 3-27, Вознесенская №1-21, 5/1, 5/2, Верейская № 7, 9, 27, 13, 15, 1, 3, 30, 14, 52, Солдатская №1-1, 25, 3, 2-8, 24, 36, Полетаевская №32, Дружбы № 6, 20, 32, Актюбинская №3-11, 2-16, 2а, Солнечная №1-15, 22, 33, 41, Абаканская №11, Мирная №17, Вьюжная № 1, 4, 9, 11, 14, 15, 74, 78, 83, 95, 151-154, 52, 96-98, 101-103, 27, 28, 41, 42, 44, 47-51, 55, 57-63, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 22, 23, 25, 31, 37, 39, 40, Неждановой №101, 103, 10к, 19-10к/21, 10к/20-10к/26, 10к/29, 10к/31, 10к/34, 10к/32, 26/42, Семенова-Тян-Шанского №44/12, 44/122, 44/148, 44/12, 44/129, 44/142, 44/143, 44/144, 44/155, 44/141. СНТ «Победа», «Волжанин», «Дружба Малая. Свет включат в 17:00.