На трассе под Волгоградом погиб водитель «Лада Гранта» из Ставрополья

Легковушка опрокинулась в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария случилась утром в среду на трассе Волгоград – Элиста в Светлоярском районе. 25-летний житель Ставропольского края на своей «Лада Гранта» направлялся в сторону Волгограда. В какой-то момент парень не справился с управлением, и легковушка вылетела в кювет. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, сам водитель погиб, его пассажиры выжили, но оказались в больнице.

- В результате ДТП водитель автомашины «Лада» скончался на месте, пассажиры в возрасте 29 и 37 лет с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в полиции.

А на саратовской трассе в Камышинском районе поздним вечером того же дня 24-летний водитель из Дагестана на грузовике «Вольво FH440» врезался в стоящий на обочине «ВАЗ-21099». В этом ДТП ранения получил 40-летний водитель легковушки из Кабардино-Балкарии. Он сейчас также в больнице.