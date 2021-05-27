Партия «Новые люди» готовят в Волгограде бабушек-хакеров

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Для тех, кто даже на пенсии хочет быть в курсе событий и дружить с технологиями, партия «Новые люди» придумала и запустила курсы компьютерной грамотности. Молодежь осваивает технику и гаджеты интуитивно, а тем, кто постарше, требуется помощь. Активисты партии «Новые люди» бросили вызов стереотипам и решили дать волгоградским пенсионерам шанс стать популярными блогерами или даже хакерами.

Сегодня не нужно сидеть на лавочке, чтобы узнать от соседок последние новости. И можно даже не ходить в магазин и аптеку, если делать покупки онлайн. Можно сэкономить кучу времени и не сидеть в очереди, если уметь пользоваться Госуслугами. Все это доступно тем, кто умеет пользоваться смартфоном и компьютером.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Шесть недель выпускников первого потока курсов компьютерной грамоты учили навыкам пользования гаджетами и правилам безопасности в Сети. Среди учеников были и те, кто перешагнул 70-летний рубеж, но и они терпеливо осваивали новые для себя термины, учились навыкам, которые пригодятся для жизни и развлечений.

«Сегодня много ситуаций, когда компьютер и смартфон заметно облегчают жизнь. Можно не стоять в очереди в банке или на почте, чтобы оплатить квитанции, можно делать покупки на диване, заранее записаться к врачу и многое другое. Спасибо за терпение нашим наставницам. Благодаря им у нас началась другая жизнь», - говорит жительница Волгограда, выпускница курсов Алла Леонидовна Малькова.

Курсы, придуманные активистами партии «Новые люди», оказались максимально полезными и нескучными. Ученицы признаются, что им очень помогают буклеты-шпаргалки, которые остались у них и после выпускного. В них все так доходчиво написано, что просто невозможно забыть.

Кураторы программы продумали занятия так, чтобы каждый урок приносил ученикам новые полезные навыки, которые потом не раз пригодятся в жизни. «Очень рада, что благодаря этой программе партии «Новые люди» в Волгограде стало больше просто счастливых людей, для которых открылся новый мир. А еще такие курсы для пожилых людей — уникальная возможность расширить круг общения с людьми, которые с тобой на одной волне. В наше время это непросто», - говорит одна из кураторов Наталья Коростелева.

«Компьютерный ликбез» от «Новых людей», как и сама партия, объединил вокруг себя людей неравнодушных, открытых новому и готовых учиться и меняться. Оказалось, что даже среди пожилых таких людей в Волгограде немало. Поэтому уже совсем скоро «Новые люди» начнут запись на новый поток курсов компьютерной грамоты.

Справка

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.