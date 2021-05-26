Восемь волгоградцев скончались за сутки от коронавируса

Сегодня, 26 мая, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 8 летальных случаях в регионе за сутки. Это очередной антирекорд. При том, что динамика прироста заболевших пошла на спад, смертность наоборот лишь растет. За пандемийный год ковид убил 1274 волгоградцев.

Среди погибших два жителя Волгограда: 70-летний мужчина и 84-летняя женщина. Они почти сразу же обратились к врачам, но из-за хронических заболеваний возникли несовместимые с жизнью осложнения. Не выжили 58-летняя женщина и 82-летний мужчина из Калачевского района, 62-летняя пенсионерка из Камышина, 59-летний мужчина из Средней Ахтубы. Зафиксирован летальный исход в Клетском – погибла 49-летня пациента, и во Фроловском – скончался 74-летний заболевший.

Волгоградцам при первых признаках болезни настоятельно рекомендуют сразу же обращаться за медицинской помощью.