Волгоградских медиков не будут допускать к работе без иммунитета к коронавирусу

В Волгоградской области решили не допускать медиков к работе без иммунитета к ковиду Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области определили новые правила для медицинских работников. Теперь им нельзя работать без иммунитета к коронавирусу. Причем это касается как ковидных госпиталей, так и других медицинских организаций. Об этом на брифинге оперативного штаба рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. Он отметил, что эта мера не карательная, а необходимая для защиты медиков.

- Руководителям медицинских организаций мы рекомендовали не допускать к работе сотрудников, у которых отсутствует иммунитет к коронавирусу, будь они переболевшие или вакцинированные. Обращу внимание, что не отстранять, а не допускать к работе. Это не карательная мера, а поручение работодателю, чтобы он убедил своих сотрудников привиться и исключить риски, - сообщил зампредседателя облздрава.

Даже если медик переболел или вакцинировался, но иммунитет к COVID-19 у него не сформировался, его не допустят к работе. Эта мера была поддержана Управлением Роспотребнадзора. Николай Алимов добавил, что за время пандемии от коронавируса скончался 51 медицинский работник.

- Мы дорожим каждым специалистом, с учетом их дефицита и необходимости задействования на различных фронтах медицинской инфраструктуры. Медиков остается меньше, в том числе с учетом того, что они погибают, - рассказал Николай Алимов.

Добавим, что в Волгоградской области сделали прививку от ковида 24 тысячи медиков – это около 50% от их общего числа.