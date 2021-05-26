Прививки от коронавируса сделали 281 тысяча жителей Волгоградской области

Волгоградцы не бросают вакцинацию на полпути. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На 26 мая в Волгоградской области первую прививку от коронавируса сделали 281 тысяча жителей, завершили вакцинацию почти 218 тысяч человек или каждый 12-й волгоградец. Для коллективного иммунитета нужно привить минимум 60% населения. Как рассказал на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов, регион проходит вакцинацию в хорошем темпе – среднем по стране. А по числу тех, кому ввели оба компонента вакцины, Волгоградская область даже опережает среднероссийские показатели.

Вакцины в регионе достаточно. Медики получили более 327 тысяч комплектов вакцины, в основном это «Спутник V», «ЭпиВакКороны» в область поступило значительно меньше - 7790 комплектов. На сегодня в поликлиниках Волгограда и области работает 61 пункт вакцинации, по отдаленным территориям разъезжают мобильные бригады, без очереди сделать прививку можно в торговых центрах Волгограда и Волжского. Начали прививать и пациентов неинфекционных стационаров после выписки.

- В стационарах на плановом лечении находятся в основном пожилые люди и пациенты из группы риска, - подчеркивает чиновник. - Фактически мы ловим их на выходе из лечебного учреждения и предлагаем им прививку. Многие на это соглашаются, понимая все те проблемы, которые могут возникнуть у них в случае заболевания.

Если в других регионах жителей стимулируют делать прививки различными бонусами и сертификатами, то в Волгограде в этом направлении ничего не делали.

- Разве это не бонус, что у нас при посещении торгового центра в выходной день можно параллельно зайти и бесплатно сделать прививку, получив при этом иммунитет и сохранив собственное здоровье? - ответил вопросом на вопрос журналистов Николай Алимов. - Я думаю, это очень хороший бонус - совмещение приятного с полезным.

- Главный бонус вакцинации - это возможность пожить подольше, - добавил начальник госпиталя ветеранов, главный гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза никуда не делась: в ковидные госпитали Волгограда поступают по 100 тяжелых пациентов в день

В комитете здравоохранения региона рассказали о ситуации с коронавирусом (подробности).