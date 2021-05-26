В Волгограде ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Степан Свиридов

Степан Свиридов (в синем мундире) 9 мая присутствовал на Параде Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 26 мая перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны Степана Свиридова. Печальную новость сообщили в Волгоградском казачьем округе. Причины смерти не уточняются. В день празднования 76-й годовщины Великой Победы Степан Никанорович был в числе приглашенных зрителей на военном Параде на Площади Павших борцов.

Степан Свиридов родился 16 апреля 1927 года в хуторе Катасонове Сталинградской области. Он был потомственным донским казаком. Встретил войну Степан Никанорович, закончив 7 школьных классов. За годы сражений он получил множество наград, в том числе орден «Отечественной войны II степени», медали «За победу над Германией», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне», медаль «За оборону Сталинграда». После победы над немецко-фашисткой армии Степан Свиридов поступил в Оренбургское военное пехотное училище. Во время войны с Японией служил в Воздвиженском штабе армии на Дальнем Востоке. В 1952 году после демобилизации вернулся в Сталинград, где учился в сельскохозяйственном и механическом институтах.

Степан Никанорович работал на заводе «Красный Октябрь», а также на тракторном и в мелиорации. Также он внес огромный вклад в развитие казачьего движения Волгоградской области.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким Степана Свиридова.