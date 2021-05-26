Новую солнечную электростанцию запустили в Волгограде

Мощность новой солнечной электростанции -20 МВт. Фото: АВО

В Волгограде 26 мая запустили новую солнечную электростанцию на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». На территории предприятия она стала второй, в Волгоградской области – шестой по счету. Церемония открытия прошла при участии заместитель министра энергетики РФ Павла Сниккарса, глава региона Андрей Бочаров и руководство компании.

По данным администрации области, три года назад на предприятии запустили первую СЭС на 10 МВт, которая стала первой и в регионе. Мощность второй солнечной электростанции (СЭС) на Волгоградском НПЗ вдвое больше - 20 МВт. Она занимает около 50 гектаров и сможет производить более 24 миллионов киловатт-час в год. При этом 70% оборудования здесь отечественного производства – это одно из условий программы поддержки развития возобновляемых источников энергии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, шесть имеющихся на сегодня в Волгоградской области солнечных станций занимают площадь порядка 250 гектаров, их общая мощность составляет 120 МВт. Если сравнивать с Волжской ГЭС, то это возможности одной из 23 турбин. Сумма инвестиций в волгоградские СЭС составила около 14,5 миллиарда рублей.