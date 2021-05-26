Пробка уже 8 километров: на трассе между Волгоградом и Волжским цистерна протаранила «Газель»

ДТП обошлось без пострадавших Фото: Сергей ГАПОН

Пробки постоянно образуются на двух дорогах между Волгоградом и Волжским. И если на ГЭС заторы из-за ремонта, то на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» движение останавливается из-за дорожных работ или аварий. Днем 26 мая автомобили выстроились в ряд из-за ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рядом с поворотом на поселок Третий решающий «КамАЗ» вез на трале цистерну. Вдруг груз вылетел на дорогу, протаранив при этом проезжавшую «Газель».

Касание цистерны с фургоном было несильным, водитель пытался уйти от столкновения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ДТП работают наряды ДПС. А на трассе в Волго-Ахтубинской пойме собралась большая пробка. Затор со стороны Волгограда начинается от Госпитомника почти до Третьего решающего. С Волжского движение затруднилось от моста через ерик Гнилой. Длина пробки составляет порядка 8 километров.

Дорожная ситуация на трассе "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" по данным "Яндекс.Пробки"

Волгоградцы обсуждают происшествие в социальных сетях. «КамАЗ» аж подскочил. Сорвало крепление, и цистерна полетела в сторону «Газели», «Опять в слободу домой не попадешь», «Спасибо, объедем», - пишут пользователи в интернете.